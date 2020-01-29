كوريا الجنوبية تعزل 92 جندياً

سيؤول (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس، أن السلطات العسكرية عزلت 92 جندياً، زاروا مؤخراً الصين، وذلك ضمن جهود منع تفشي فيروس كورونا الجديد. ونسبت وكالة «يونهاب» إلى الوزارة القول إن نحو 150 جندياً زاروا الصين خلال الأسابيع الماضية، جرى عزل 92 منهم في منازلهم أو أماكن منفصلة في قواعدهم العسكرية، حيث إنهم قد يكونون في فترة حضانة الفيروس. وقال المتحدث باسم الوزارة تشوي هيون سو: «لم يتم تسجيل حالات إصابة مشتبه بها في صفوف الجيش حتى الآن. ولكننا نقوم بعدة إجراءات كخطوات احترازية».

وكان تم تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في سيؤول. وأعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونج سي كيون أن بلاده سترسل طائرات إلى مدينة ووهان الصينية، غداً الخميس وبعد غد الجمعة من أجل إعادة مواطنيها الموجودين هناك، في ظل المخاوف المتصاعدة من تفشي الفيروس. ونقلت وكالة «يونهاب» عن سي كيون قوله خلال اجتماع وزاري طارئ إن الحكومة ستتخذ إجراءات لإجلاء رعاياها الذين يرغبون في العودة، ولن تدخر جهداً لحماية مواطنيها الذين يقيمون في دول أجنبية».