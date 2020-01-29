بكين (أ ف ب)
قد يصل انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة 107 أشخاص حتى الآن في الصين، إلى ذروته خلال أسبوع أو عشرة أيام قبل أن ينحسر. واعتبر جونغ نانشان أحد أبرز الخبراء الصينيين في الأمراض التنفسية أن المرض لن يتسع بشكل كبير. ونقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية قوله إن من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بموعد بلوغ المرض ذروة انتشاره. لكن يجب أن يحصل ذلك خلال نحو أسبوع أو 10 أيام». واشتهر جونغ في عمله لمكافحة متلازمة السارس التنفسية الحادة في عامي 2002 و2003، وأعلن أن معدل الوفيات بفيروس كورونا الجديد يواصل الانخفاض فضلاً لجهود العاملين في القطاع الطبي ورغم عدم وجود أي لقاح حتى الآن. لكن ما زالت الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الفيروس مجهولة، لا سيما آليات انتقاله من شخص لآخر. واعتبر جينغ غوانغ كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الفيروس الجديد أكثر خداعاً بالمقارنة مع السارس». ورأى أن الوضع سيتحسن مع ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة التي لا تشكل مناخاً مواتياً لنمو الأمراض التنفسية المعدية.
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يبلغ ذروته خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.