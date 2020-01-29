"كورونا" يبلغ ذروته خلال أسبوع

بكين (أ ف ب)

قد يصل انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة 107 أشخاص حتى الآن في الصين، إلى ذروته خلال أسبوع أو عشرة أيام قبل أن ينحسر. واعتبر جونغ نانشان أحد أبرز الخبراء الصينيين في الأمراض التنفسية أن المرض لن يتسع بشكل كبير. ونقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية قوله إن من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بموعد بلوغ المرض ذروة انتشاره. لكن يجب أن يحصل ذلك خلال نحو أسبوع أو 10 أيام». واشتهر جونغ في عمله لمكافحة متلازمة السارس التنفسية الحادة في عامي 2002 و2003، وأعلن أن معدل الوفيات بفيروس كورونا الجديد يواصل الانخفاض فضلاً لجهود العاملين في القطاع الطبي ورغم عدم وجود أي لقاح حتى الآن. لكن ما زالت الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الفيروس مجهولة، لا سيما آليات انتقاله من شخص لآخر. واعتبر جينغ غوانغ كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الفيروس الجديد أكثر خداعاً بالمقارنة مع السارس». ورأى أن الوضع سيتحسن مع ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة التي لا تشكل مناخاً مواتياً لنمو الأمراض التنفسية المعدية.