نقل صينيين لمستشفى في تركيا

أنقرة (وكالات) أعلنت السلطات التركية، أمس، نقلها 9 سياح صينيين وأتراك، إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوص اللازمة، وذلك بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس «كورونا».

وقال حاكم مدينة أكساري السياحية، علي مانتي، إن أعراض الإصابة بالفيروس بدت على أحد السياح، وفي إطار الاحتياطات الطبية الوقائية، قرر الأطباء عزل 9 أشخاص، كانوا موجودين معه، بالإضافة إلى الدليل السياحي وسائق الحافلة. وأوضح أنه تم إرسال العينات التي أخذت من المشتبه بإصابتهم بفيروس «كورونا»، إلى وزارة الصحة، والاحتفاظ بكل الأشخاص في جناح خاص معقم في المستشفى حتى معرفة نتائج التحليل.

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