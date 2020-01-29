نصائح صحية سعودية للوقاية من فيروس كورونا

الرياض (وكالات)

كثفت وزارة الصحة السعودية جهودها التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، ونشرت عبر حسابها على موقع «تويتر» إنفوجرافيك توعوياً عن كيفية الوقاية من الفيروس، أكدت من خلاله أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة والتي تشمل غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس. كما بينت من خلال فيديو توعوي نشرته على نفس الحساب ماهية الفيروس. وأضافت أنه ينتقل من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طرق المخالطة القريبة دون حماية، موضحةً أنه لا يوجد حتى الآن علاج نوعي أو لقاح للفيروس، ولكن يمكن تجنبه بأساليب الوقاية الصحيحة.

وتضمن الفيديو الإشارة إلى أعراض الإصابة بالفيروس ومن أبرزها الحمى والسعال وضيق التنفس، وأحياناً تتطور إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة. ودعت وزارة الصحة من يشعر بهذه الأعراض بالتوجه إلى أقرب مركز صحي. كما تم إصدار نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها المرض، وتشمل تجنب الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة)، أو المنتجات الحيوانية أو الوجود في أسواق تداول الحيوانات، وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.