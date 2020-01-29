مصر تنفي وفاة بفيروس كورونا

القاهرة (الاتحاد)

نفت وزارة الخارجية المصرية، أمس، وفاة شاب مصري بفيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المستشار أحمد حافظ، إن السفارة المصرية في بكين تواصلت مع أبناء الجالية المصرية في ووهان والذين نفوا علمهم بوفاة أي شاب، وإن الترويج لذلك إنما شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أكد السفير المصري لدى بكين، أسامة المجدوب، أنه أجرى اتصالات بالمسؤولين، أكدت عدم صحة وفاة أي شخص من البعثة المصرية في ووهان.

من جهة ثانية، أكدت وزارة الصحة المصرية أن الطفل الذي نقل إلى مستشفى في الإسكندرية، ليس مصاباً بـ«كورونا الجديد» وإنما بنزلة شعبية حادة، وقد غادر المستشفى بعد أن اختتم مراحل علاجه، لافتاً إلى أن الإصابة بالفيروس لا تسبب أعراضاً شديدةً إلا في حالات مرض نقص المناعة وبعض مرضى القلب والأطفال وكبار السن، كما أن الطفل المصاب لم يغادر البلاد منذ مولده، ولم يتصل بأي شخص قادم من مناطق الفيروس.