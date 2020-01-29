الجيش يسيطر على مدينة معرة النعمان

عواصم (وكالات)

سيطر الجيش السوري على الجزء الأكبر من مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب بعد تطويقها بالكامل إثر أيام من الاشتباكات والقصف العنيف، فيما عزز الجيش التركي من قواته العسكرية داخل الأراضي السورية.

وتمكن الجيش السوري خلال الأيام الماضية من السيطرة على 23 قرية وبلدة في محيط معرة النعمان، الواقعة على الطريق الدولي، لتطبق الحصار عليها تدريجياً.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «تمكنت قوات النظام من السيطرة على أكثر من نصف مدينة معرة النعمان بعد وقت قصير من اقتحامها»، مشيراً إلى أنها لا تزال تشهد اشتباكات يرافقها قصف جوي روسي وسوري. وأشار إلى أن معظم المقاتلين انسحبوا من المدينة بعدما اقتحمها الجيش.

وبلغ عدد سكان معرة النعمان، التي سيطرت عليها الفصائل المعارضة في العام 2012، قبل 4 أشهر 150 ألفاً إلا أنها باتت اليوم شبه خالية جراء موجات النزوح التي شهدتها، بحسب المرصد. وأفاد مراسل لفرانس برس زار معرة النعمان قبل أيام قليلة أنها تحولت إلى مدينة أشباح تنتشر فيها الأبنية المدمرة أو المهجورة والأسواق المتفرقة.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن «وحدات الجيش سيطرت على معظم أحياء مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي وبدأت عمليات تمشيطها». كما أشار التلفزيون الرسمي إلى أن «وحدات الجيش قطعت طرق إمدادات المسلحين وخطوط دفاعاتهم قبل أن تتقدم داخل المدينة».

وبالتوازي مع التقدم باتجاه معرة النعمان، يخوض الجيش السوري اشتباكات في مواجهة هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى في ريف حلب الغربي، حيث يمر أيضاً الطريق الدولي. من جانب آخر، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر محلية، قولها إن رتلاً عسكرياً تركياً دخل الأراضي السورية مساء أمس الأول، وعمد إلى التمركز في صوامع الحبوب، جنوب بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي. ورجحت المصادر أن تتخذ القوات التركية من الصوامع نقطة عسكرية جديدة لها. وقالت المصادر إن الرتل العسكري التركي يتكون من نحو 30 آلية، من بينها مصفحات تحمل معدات لوجستية وجنوداً.