مستوطنون يحرقون مدرسة فلسطينية

رام الله (الاتحاد) أضرم مستوطنون النار في مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وخلّفوا وراءهم كتابات على الجدران، في هجوم يبدو أنه نفذ من قبل مستوطنين إسرائيليين. وكتب على الجدران عبارات بالعبرية: «هدم المنازل؟ فقط للأعداء»، وتضمن إشارة إلى موقع استيطاني قريب تم تفكيكه مؤخراً.

وتركت كتابات مماثلة خارج مسجد تم إحراقه على مشارف القدس الأسبوع الماضي.

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