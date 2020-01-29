ألمانيا تعزز إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا

تعتزم السلطات الألمانية تعزيز إجراءاتها الهادفة إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر مؤخراً في الصين.

وخلال مؤتمر عبر الهاتف مع وزراء الصحة في الولايات الألمانية، أعلن ينس شبان وزير الصحة الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء، وضع التزامات جديدة تتعلق بشركات الطيران والمستشفيات للإبلاغ عن حالات الإصابة.

وبموجب التدابير الجديدة، سيتعين على قائدي الطائرات القادمة من الصين إخطار أبراج المراقبة في المطارات الألمانية بالحالة الصحية للركاب قبل الهبوط. كما يتعين على المسافرين القادمين من الصين ملء استمارات يفيدون فيها بكيفية الوصول إليهم خلال الأيام الثلاثين التي تلي وصولهم.

كما يتعين على شركات الطيران أن تكفل جاهزية هذه البيانات المدونة لتوصيلها إلى السلطات في حال طلبها، بحيث يمكن التعرف على الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم في حال حدوث حالات إصابة، ومنها على سبيل المثال معرفة من كان يجلس جوار من.

وأضاف شبان أن المستشفيات يتعين عليها مستقبلاً أن تخطر معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات بحالات الاشتباه المبررة، وليس فقط بحالات الإصابة المؤكدة، كما هو الوضع حالياً.

وسيمنح المعهد الاتحادي صلاحيات تنسيق أكبر في جميع أنحاء ألمانيا.

وأكد الوزير أن "الخطر بالنسبة لصحة الناس في ألمانيا لا يزال ضئيلاً وفقاً لتقديرنا"، لكنه أشار إلى أنهم يأخذون الموقف على محمل الجد وإلى الاستعداد بشكل جيد "وليس هناك مدعاة للقلق المبالغ فيه".