كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير الأسلحة الكيميائية في الأمم المتحدة: هجوم دوما لم يحدث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الأسبوع الماضي، شهد محقق رئيسي سابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في الأمم المتحدة، أنه لا يوجد دليل علمي يدعم الادعاءات التي تشير إلى وقوع هجوم بغاز كيماوي في دوما، سوريا، في أبريل 2018، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.

وعمل إيان هندرسون، الذي عمل لمدة 12 عامًا في هيئة المراقبة الدولية، كقائد لفريق التفتيش في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبير هندسي وساعد في مهمة تقصي الحقائق (FFM) في دوما.

وفي حديثه أمام جلسة مجلس الأمن في 20 يناير، قال هندرسون، إنه كانت لدينا مخاوف خطيرة من وقوع هجوم كيماوي، في إشارة إلى فريق بعثة تقصي الحقائق في دوما، مضيفًا أن الأدلة التي جمعها "قدمت مزيدًا من الدعم لوجهة النظر لم يكن هجوم كيميائي. "

ومع ذلك، فقد قمعت إدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البحث العلمي لمجموعته واستبدلتهم بفريق آخر أصدر تقريرًا آخر يتعارض مع النتائج الأولية التي توصلوا إليها.

Advertisements

كما تم ذكر هذه الادعاءات أيضًا في تقييم هندسي تم تسريبه في مايو من العام الماضي، تلاه مزيد من المخبرين، متهمين المنظمة بقمع الأدلة والتعرض لضغوط من جانب المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، ما يسمى "مستندات دوما" موجودة على موقع ويكيليكس وتشمل رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تكشف عن دليل على التقارير الطبية والقمع الداخلي.

وتم إجراء شهادة هندرسون باستخدام عملية تعرف باسم "صيغة آريا"، والتي تمكن الشهود "الخارجيين" المدعوين من مخاطبة مجلس الأمن، حيث تمت دعوته من قبل روسيا وكان من المفترض أن يدلي بشهادته شخصيًا،

ومع ذلك، فشلت الولايات المتحدة في إصدار تأشيرة هندرسون، البريطانية، لهذه المناسبة وبدلًا من ذلك قدم شهادة مسجلة على شريط فيديو.

كما تم استخدام حادثة دوما كمبرر للغارات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في خرق لسيادة سوريا والقانون الدولي، بعد أن لم يصرح بها مجلس الأمن.