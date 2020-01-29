"كوشنر": على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم تنازلات لتحقيق السلام

وأكد بأنه يجب على الفلسطينيين أن ياتوا إلى طاولة المفاوضات، زاعما بأن الفلسطينيون أمامهم فرصة للحل من خلال خطة ترامب.

وتابع: "قدمنا حلا بشأن وضع القدس بما يتفق والواقع"، وننتظر ردا إيجابيا من القيادة الفلسطينية على خطة ترامب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".