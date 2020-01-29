كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يهدد بمهاجمة إسرائيل مع كشف الولايات المتحدة عن خطة سلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في رسالة صوتية أصدرها أمس الناطق الرسمي باسم داعش، هددت الجماعة الإرهابية بجعل إسرائيل الهدف الرئيسي لهجماتها كما دعت المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى إعاقة خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.

ووفقًا لصحيفة التايمز أوف إسرائيل، فإن زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي يشجع مقاتلي المجموعة على إطلاق "مرحلة جديدة" وتعهد بعمليات كبيرة ضد إسرائيل.

وبعد وفاة زعيم المجموعة أبو بكر البغدادي في أكتوبر، عينت المجموعة القريشي خلفًا له.

وفي رسالة صوتية مدتها 37 دقيقة تم نشرها على قناة الفرقان، قال المتحدث باسم داعش أبو حمزة القريشي، إن زعيم داعش كان "مصممًا وشجع إخوته المجاهدين في جميع المحافظات والمسلمين في جميع أنحاء العالم" على إطلاق " مرحلة جديدة."

وقال، إن هذا التركيز الجديد "هو محاربة اليهود واستعادة ما سرقوه من المسلمين، وهذا لا يمكن استصلاحه إلا من خلال القتال".

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وعلى الرغم من القيام بهجمات قاتلة في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الماضية، نادرًا ما استهدف داعش إسرائيل.

كما حث المتحدث باسم داعش المقاتلين الإرهابيين، خاصة في سوريا وسيناء، على تحويل المستوطنات اليهودية إلى "ساحة اختبار" لأسلحتهم.

ومع تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليًا في الولايات المتحدة حيث التقى بالرئيس دونالد ترامب، وألقيا بيانًا مشتركًا اليوم للكشف عن تفاصيل خطة السلام المثيرة للجدل - والتي يطلق عليها "صفقة القرن".

ووصل نتنياهو إلى واشنطن مساء الأحد الماضي متعهدًا بـ "صنع التاريخ".

