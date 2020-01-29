كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الإماراتي بواشنطن: فلسطين يمكنها التعايش في سلام بدعم المجتمع الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال السفير"العتيبة"، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، إن الإمارات تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.
وشارك المئات من الفلسطينيين بوقفة احتجاجية في وسط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية؛ تنديدا بالخطة الأمريكية التي يعتبروها تصفية للقضية الفلسطينية.
وشارك العشرات من الفلسطينيين بوقفة في وسط مدينة جنين في شمالي الضفة الغربية رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ونددوا بالخطة الأمريكية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لقمع الاحتجاجات الفلسطينية من خلال تكثيف تواجد قواته على الأرض، في الضفة الغربية توطئة لنشر خطة السلام الأمريكية.