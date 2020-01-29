كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الإماراتي بواشنطن: فلسطين يمكنها التعايش في سلام بدعم المجتمع الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير الإماراتي في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إن الإمارات تقدر الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال السفير"العتيبة"، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، إن الإمارات تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي.