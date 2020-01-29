كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث بالشأن التركي: أردوغان سيستغل صفقة القرن لمهاجمة الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع الباحث في الشأن التركي، محمد ربيع، أن يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستغلال تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة السلام المزعومة بالشرق الأوسط، من أجل كسب تأييد داخلي وخارجي، ومهاجمة الدول العربية.



وقال في تصريحات خاصة للفجر، إن اردوغان سيحاول استغلال الأحداث لكسب دعم وتأييد داخلي وخارجي ومهاجمة الدول العربية، خاصة أنه اعتاد على القيام بمثل هذه المواقف ليحمل الدول العربية وحدها مسئولية الجرائم التي تتم ضد الفلسطنيين، موضحا أن الرئيس التركي غالبا ما يستغل الأحداث في المنطقة لمهاجمة الدول العربية وخلق الفتن، لأنه يجيد اللعب والتجارة بالقضية الفلسطنية والشعب الفلسطيني.



وأضاف ربيع علاقة أردوغان وإن بانت للعلن أنها متوترة الإ أن أنقرة تربطها علاقات قوية باسرائيل، فتركيا هي أول دولة إسلامية تعترف بدولة الاحتلال عام 1949، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 3 مليارات دولار سنويا، وازدادت في السنوات الـ5 الأخيرة.



ونوه إلى أن تركيا ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تحتضن أكبر مصانع أسلحة للجيش الأسرائيلي، كما تعتبر إسرائيل واحدة من أهم 5 أسواق للبضائع التركية، حيث بلغت المبادلات التجارية بين البلدين في 2016 أكثر من 4.2 مليار دولار لترتفع بنسبة 14% عام 2017.

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وذكر أن أردوغان لن يهاجم ترامب أو يتخذ موقف من الولايات المتحدة، فهو يرغب فقط في الاستغلال السياسي للأحداث من أجل تخريب الدول العربية وخلق صراعات بها، موضحا أنه بحاجه الى واشنطن لأنه يخشي العقوبات الأمريكية عليه.



وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن «القدس ليست للبيع وصفقتكم المؤامرة لن تمر وسيرفضها الشعب الفلسطيني»، وذلك في أول رد فعل على إعلان الرئيس الأمريكي دونال ترامب لخطة السلام في الشرق الأوسط المزعومة.

