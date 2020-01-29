كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطينيين يحتجون ويحملون تابوتا مكتوب عليه "صفقة القرن" برام الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع المئات من الفلسطينيين وسط مدينة رام الله، أمام مقر السلطة الفلسطينية، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويحملون تابوتا كبيرا مكتوب عليه "صفقة القرن".

وكانت فصائل فلسطينية دعت إلى مسيرات غضب احتجاجا على الخطة الأمريكية؛ حيث رددوا الشعارات المنددة بالخطة.

كما شارك المئات من الفلسطينيين بوقفة احتجاجية في وسط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية؛ تنديدا بالخطة الأمريكية التي يعتبروها تصفية للقضية الفلسطينية.

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وشارك العشرات من الفلسطينيين بوقفة في وسط مدينة جنين في شمالي الضفة الغربية رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ونددوا بالخطة الأمريكية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لقمع الاحتجاجات الفلسطينية من خلال تكثيف تواجد قواته على الأرض، في الضفة الغربية توطئة لنشر خطة السلام الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وتابع ترامب، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلًا: "لن يقتلع فلسطينيون أو إسرائييليون من أراضيهم ومئات الوظائف ستوفر للفلسطينيين".