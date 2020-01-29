كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق المتاجر وإجلاء الموظفين وتقيد السفر وسط إنتشار الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة "فيسبوك" بتعليق السفر غير الضروري إلى البر الرئيسي للصين، بسبب تفشي فيروس كورونا في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4000 شخص، حيث طلبت الشركات الصينية الكبرى من الموظفين العمل من المنزل وأغلقت شركة والت ديزني متنزهين، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية"رويترز".

إليك كيفية استجابة الشركات لتفشي المرض:

استشارات السفر الإخلاء المحاجر:

- أخبر "فيسبوك" الموظفين الذين سافروا إلى الصين للعمل من المنزل، حيث طلب عمالقة التكنولوجيا الصينيون، بما في ذلك علي بابا وتينسنت، من الموظفين العمل من المنزل لمدة أسبوع بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في 2 فبراير.

- طلبت شركة "بيتيدانس" صاحب تيكتوك من الموظفين الذين سافروا خلال العطلات، أن يعزلوا أنفسهم وأن يعملوا من المنزل لمدة 14 يومًا، حيث نصحت شركة التجارة الإلكترونية.

- حظرت ستاندرد تشارترد السفر إلى هوبى وقيدت السفر إلى البر الرئيسي للصين وهونج كونج، وطلبت من الموظفين العائدين من هوبى العمل من المنزل لمدة 14 يومًا.

كما قال بنك الكومنولث الأسترالي، إنه ينبغي تجنب جميع رحلات الموظفين غير الضرورية إلى الصين.

- حظرت شركة "إيل جي للإلكترونيات" وشركة "إيل جي للكيماويات"، لصناعة البطاريات الكهربائية السفر إلى الصين.

- حثت شركة صناعة الرقاقات الكورية الجنوبية "إس كيه هاينكس" الموظفين على تجنب الرحلات غير الضرورية إلى الصين مثلما فعلت "LG Display" وشركات صناعة السيارات اليابانية "هوندا" و"تويتا".

كما قامت هوندا بإجلاء حوالي 30 موظفًا وعائلاتهم من ووهان على متن طائرة مستأجرة حكومية.

- تخطط نيسان لإرسال بعض الموظفين اليابانيين العاملين في " دونغفنغ موتورز" في ووهان وعائلاتهم على متن الطائرة المستأجرة أيضًا.

- نصحت "سامسونج" الموظفين الذين زاروا هبي مؤخرًا بالبقاء في المنزل لمدة سبعة أيام.

- تقييدت شركة صناعة الصلب اليابانية نيبون ستيل السفر إلى الصين.

- نصحت شركة "كيبل كورب" السنغافورية، التي تضم 170 موظفا في ووهان، الموظفين بتجنب الزيارات غير المتعلقة بالعمل من وإلى الصين القارية وعدم السفر إلى مقاطعة هوبى، حيث ستراقب الموظفين في الصين وأولئك الذين عادوا إلى سنغافورة من هناك خلال الـ 14 يومًا الماضية.

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- قالت شركة نوفارتيس، إنها تطلب من الموظفين في الصين العمل من المنزل حتى 10 فبراير وتعليق سفر رجال الأعمال من ووهان.

- نشرت شركة نستله تدابير إضافية للأمن الحيوي في مصانعها ومكاتبها ومراكز التوزيع في الصين.

اغلاق المتاجر:

- أغلقت ستاربكس جميع المتاجر وأوقفت خدمات التوصيل في هوبي.

- أغلقت شركة "فاست ريتيلينج" في اليابان مؤقتًا حوالي 100 متجر في "يونيكلو" في هوبي، حيث أغلقت ايكيا متجرها الوحيد في ووهان.

- أغلقت "والت ديزني" مؤقتًا حدائقها ومنتجعاتها في شنغهاي وهونغ كونغ، خلال فترة من المحتمل أن تكون أكثر أوقات السنة ازدحامًا.

- اغلقت اتش اند ام 45 متجرا وتوقفت عن السفر الى الصين وداخلها، ويُنصح الموظفون القادمون من الصين بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يومًا قبل العودة إلى العمل.

- أغلقت سواتش خمسة متاجر في ووهان وعلقت كل السفر من وإلى الصين.

الفنادق:

- سوف تسمح فنادق إنتركونتيننتال للعملاء بتغيير أو إلغاء الإقامات المقررة حتى 3 فبراير عبر البر الرئيسي للصين وهونج كونج وماكاو وتايوان.

- قالت "هيات هوتولز" إن الضيوف الذين حجزوا الإقامة عبر قنواتها الرسمية ويقومون بالإلغاء بسبب تفشي فيروس كورونا، أو الضيوف الصينيين المتجهين إلى فنادق آسيا والمحيط الهادئ، يمكنهم إلغاء الإقامة أو تغيير المواعيد مجانًا.

منصات الحجز والكالات:

- قالت كتريب، أكبر منصة للحجز عبر الإنترنت في الصين، إن أكثر من 300000 فندق على منصتها قد وافقت على استرداد الحجوزات بين 22 يناير و8 فبراير، وشملت المبالغ المستردة أيضا تذاكر الطيران والرحلات البحرية وإيجارات السيارات.

- عرض فيليجي وموقع علي بابا للحجز، المبالغ المستردة المماثلة.

- قدم بعض منظمي الرحلات السياحية الصينيين مثل خدمة السفر الصينية الدولية المبالغ المستردة والعديد من شركات السياحة الأوروبية ألغت الجولات إلى الصين.

