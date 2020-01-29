الحسيمة..20 سنة سجنا لأستاذ طعن شابا جمعته علاقة مع ابنته

بتت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الحسيمة، اليوم الثلاثاء، في ملف الأستاذ الذي طعن شابا جمعته علاقة مع ابنته، وأدانته بـ20 سنة سجنا نافذا، بتهمة القتل العمد.
وتعود وقائع هذه الحادثة إلى شهر يوليوز من السنة الماضية، عندما دخل المتهم الذي يعمل أستاذا في إحدى المدارس التابعة للمديرية الإقليمية بالحسيمة، في شجار مع الضحية طالبا منه الابتعاد عن ابنته التي كان على علاقة بها، قبل أن يوجه له طعنات قاتلة على مستوى القلب والبطن، مرددا عبارة “وشهدو عليه”.
ونقل الضحية آن ذاك إلى قسم الانعاش بالمستشفى الإقليمي في الحسيمة، في حالة خطيرة، حيث فارق الحياة بعد أيام متأثرا بجروح بليغة.
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