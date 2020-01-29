سلطات الرباط تُفرق نشاط “الفلسفة في الشارع”.. اعتقلت ناشطين

فرقت القوات العمومية، مساء يوم الثلاثاء، نشاطا كانَ من المقرر تنظيمه من قبل نشطاء “الفلسفة في الزنقة” التابع لمجموعة “التيليلا” بالعاصمة الرباط، الذي كان مقرر أنّ يُناقش مساء اليوم “حرية التعبير في المغرب”.

وقال الناشط والصحافي عمر الراضي لـ”اليوم24″ إنّ السلطات اعتقلت ناشطين ويتعلق الأمر بنبيل بلكبير ويونس بنخديم، غير أنه وبعد مرور ساعات، أطلقت سراح نبيل بلكبير فيما مازالت تحتفظ لحدود اللحظة بالناشط يونس بنخديم.

ودأبَ نشطاء “لكوان” على المساهمة في تنظيم نقاشات ولقاءات يقولون إنها تهدف إلى “بناء مجتمع متحرر، متضامن، وقادر بنفسه”، ويناقش أعضاؤه والمستفيدون من أنشطته، مجموعة من المواضيع بمقر الجمعية بالرباط.