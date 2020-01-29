حيفا: وقفة احتجاجيّة ضد "صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة حيفا، مساء اليوم الثلاثاء، ضد "صفقة القرن" المزعومة للتسوية السياسية في المنطقة.
وجاءت التظاهرة بدعوة من حركة "أبناء البلد"، وجاء في نص الدعوة، "رفضًا لما يسمى صفقة القرن، واحتجاجًا على جميع مؤامرات تصفية قضية فلسطين، وتأكيدًا على حق شعبنا في وطنه، حركة أبناء البلد تدعو جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في تظاهرة تحت عنوان، من حيفا.. هنا فلسطين، في حيفا".
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بواشنطن عن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو.
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