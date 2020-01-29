الأربعاء: إضراب شامل في غزة رفضًا لـ"صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت فصائل فلسطينية إضرابا شاملا، يوم غد، الأربعاء، في قطاع غزة المحاصر، رفضا لـ"صفقة القرن"، فيما أعلنت حركة "حماس" أن "سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة شرعي، ندافع به عن شعبنا وفق القانون".

وقالت لجنة القوى الوطنية والإسلامية (تضم جميع الفصائل الفلسطينية)، في بيان: "الأربعاء إضراب شامل يشمل كل مرافق الحياة في غزة، باستثناء وزارة الصحة".

وأضافت أن "الإضراب يأتي لتوجيه رسائل واضحة للعدو الصهيوني والأميركي أن صفقة القرن المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها".

واعتبرت أن صفقة السلام المزعومة، تمثل "حلقة جديدة من حلقات المخططات الأميركية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

ودعت اللجنة إلى رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية، تعبيراً عن حالة الغضب الشعبي الرافضة للصفقة.

Advertisements

وأشارت إلى "استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي في القطاع من أجل إسقاط الصفقة".

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، في بيان صدر عنه، أن "حديث (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو عن نزع سلاح المقاومة من غزة عبارة عن وهم، فهو سلاح شرعي ندافع به عن شعبنا، وفق القانون والأعراف الإنسانية".

وأضاف أن "سلاح المقاومة نمارس به واجبنا في المقاومة واسترداد الأرض، هذا السلاح محمي بحاضنة شعبية عميقة، لن تستطيع قوة نزعه من أيدي المقاتل الفلسطيني العنيد". وتابع قاسم "المقاومة الشاملة والموحدة هي القادرة على إفشال كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن".

ولفت إلى أن "الاحتلال لن يحصل على الأمن من خلال صفقة القرن، ولا غيرها من الوعود طالما يحتل أرضنا ومقدساتنا". وذكر أن "مقاومة شعبنا ستطرد الاحتلال من كل الأرض الفلسطينية، وستتبخر أوهام صفقة القرن أمام استمرار الفعل المقاوم، وتمسك شعبنا بكامل حقوقه".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي من البيت الأبيض، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور نتنياهو. وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.