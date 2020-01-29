الرئيس الفلسطيني: لن نركع ولن نستسلم والصفقة لن تمر!

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الفلسطينيين خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن، مؤكدا أنها لن تمر وسوف تذهب على يد الشعب الفلسطيني إلى زوال. وتضمنت الخطة المقترحة التي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

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