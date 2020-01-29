مباحثات عسكرية بين السعودية وباكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبخاصة في المجالات العسكرية.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للفريق الأول الركن نديم رضا والوفد المرافق له.





واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الوثيقة بين السعودية وباكستان.

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حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد بحث، الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية التعاون العسكري بين البلدين.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي قد التقى الإثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الذي يزور الرياض.