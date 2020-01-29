عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية الأمريكى: خطة ترامب بين البلدين جريئة وشجاعة والقدس متاحة للجميع

الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن رؤيته للسلام بين



دولتى فلسطين وإسرائيل، هى خطوة جريئة وشجاعة نحو سلام دائم بين البلدين.

وقال بومبيو، عبر حسابه على تويتر، إن هذه الخطة تضمن سلامة وأمن إسرائيل ويوفر طريقًا واقعيًا لإقامة دولة

فلسطينية من خلال الحكم الذاتى والكرامة الوطنية، كما أنها تحافظ على عاصمة دولة إسرائيل فى القدس.

وأوضح بومبيو، أن القدس ستبقى موحدة ومتاحة للجميع وستكون الأماكن المقدسة مفتوحة للجميع للزيارة والصلاة

وسيتم الحفاظ على الوضع الراهن فى الحرم القدسى الشريف.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أوضح خلال مؤتمر صحفى عقد قبل قليل، ملامح خطته للسلام التى رفض

المشاركة فيها الجانب الفلسطينى دون التطرق لأى تفاصيل.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى "نتنياهو" اتخذ خطوة

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عملاقة نحو السلام بالأمس، مؤكدا أنه أخبرنه باستعداده لدعم هذه الرؤية، وجعلها أساسا لمفاوضات المباشرة بين

الطرفين، والجينرال بينيانس دعم هذه الرؤية من أجل أن تحدث هذه الإنفراجة الكبرى فى النزاع الفلسطينى ا

لإسرائيلى، كذلك وعلى غرار هذا، لدينا وضع يجب أن نتعامل وهو هدر الذى يحدث فى ذلك الوقت والشعب

الإسرائيلى يريد السلام بأى طريقة.

وأضاف ترامب: هذه أول مرة إسرائيل تنشر خريطة تتحدث عن الأراضى التى ستقدمها مقابل تحقيق السلام، هذه

خطوة غير مسبوقة وتطور كبير، وشكرا لرئيس الوزراء الإسرائيلى على هذه الخطوة الشجاعة، ولدينا الكثير من

الأقوياء شكرا على هذه الجهود حتى يكون هذا الاعتراف قابل للتحقيق، نقوم على عمل وجود دولة فلسطينية، تحت

هذه الرؤية ستظل القدس العاصمة غير المقسمة لإسرائيل.

وأضاف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لم تكن فى أى يوم من الأيام أقوى مما

هى عليه اليوم، متابعاً أنه حان الوقت من أجل طى الصفحة الدموية، وواشنطن مستعدة للتعامل مع جميع الأطراف.

وتابع دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نيتنياهو، نحن ملتزمون أمام الإنسانية

لتحقيق هذه الخطة.