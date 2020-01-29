شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 39 شخصا فى هجوم مسلح على قرية في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الحكومة في بوركينا فاسو إن 39 شخصا قتلوا يوم السبت في هجوم وصفته بأنه إرهابي على قرية في إقليم سوم بشمال البلاد. يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من مقتل 36 مدنيا على يد متشددين مسلحين في إطار موجة من العنف في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا والتي حصدت أرواح مئات الأشخاص وأجبرت قرابة مليون على الفرار من منازلهم.



كما أعلنت حكومة بوركينا فاسو، مقتل 36 مدنيا فى "هجوم إرهابى" على سوق فى شمال بوركينا فاسو أمس الاثنين.وأضافت الحكومة في بيان ، اليوم الثلاثاء ، أن جماعات مسلحة هاجمت الناس في سوق قرية ألامو قبل إحراقه بالكامل. ويوم السبت الماضى، أعلن الجيش فى بوركينا فاسو، مقتل 6 جنود فى انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا شمال البلاد، وذكر الجيش فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية السبت الماضى ،" أن عبوة ناسفة يدوية الصنع وضعت بالقرب من يالانجا، بشمال غرب أربيندا أثناء مرور مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال كانت فى مهمة استطلاعية؛ ما أسفر عن مقتل 6 جنود وجرح آخر". يذكر أنه، قتل فى ليلة عيد الميلاد، 35 مدنيا من بينهم 31 امرأة، بالإضافة إلى 7 عسكريين جراء هجوم فى أربيندا، ويكثف المتطرفون هجماتهم فى منطقة الساحل، خصوصا فى مالى والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين فى إطار قوة برخان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 39 شخصا فى هجوم مسلح على قرية في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.