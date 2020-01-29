السعودية والإمارات يعلنان موقفهما من "صفقة القرن"





أعلنت دولة الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية موقفهما من "خطة السلام" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء والمعروفة بـ"صفقة القرن".

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الثلاثاء في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "موقف المملكة لن يتغير من القضية الفلسطينية حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال يوسف العتيبي سفير دولة الإمارات بواشنطن في بيان اليوم الثلاثاء إن دولة الإمارات تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي وذلك حسبما قالت سفارة دولة الإمارات بواشنطن على تويتر.



وحسب "رويترز" أعلن العتيبي أيضا تقدير دولة الإمارات لجهود الولايات المتحدة المستمرة للتوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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وألقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء كلمة للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام.

وأكد الرئيس الأمريكي أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".

وقال ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء تضمنت تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن": إن خطته المقترحة للسلام "مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".