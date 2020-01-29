جورج عطالله: مهد المسيح ليس للبيع

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "‏لا يمكن للمال أن يشتري أوطانا، يمكنه فقط أن يشتري عملاء.لا ملياراتهم ولا مغرياتهم ولا تهديداتهم ستجبرنا على قبول توطين ​اللاجئين​ والنازحين في أرضنا". وشدد على ان "مهد ​المسيح​ ليس للبيع".

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