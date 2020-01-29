مخزومي: ما هو معروض في صفقة القرن إهانة للقوانين الدولية

جدد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي رفضه التفريط بحقوق الفلسطينيين بأرضهم، وخصوصا الخطة التي سميت "صفقة القرن" التي تمس بمصالح الفلسطينيين والعرب عموما.
وإذ ذكر بأن اللبنانيين موحدون في رفض التوطين، أكد أن الجميع مع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وبيوتهم، مجددا رفضه لأي حلٍ يسلب الفلسطينيين حقهم بأن تكون القدس عاصمتهم التاريخية، ويسلب العرب مسلمين ومسيحيين حقهم في مقدساتهم من المسجد الأقصى إلى كنيسة القيامة. ودعا المجتمع الدولي مجددا إلى التمسك بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية 242،338.
ورأى ان "ما هو معروض في "صفقة القرن" يشكل إهانة للقوانين الدولية ذات الصلة بحق الشعب الفلسطيني بأرضه وبيوته بدءا من القرار 194 الذي يؤكد حق العودة وحق تقرير المصير من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا ما اعترف به مجلس الأمن في القرارات (183/ 1963 و218/1965)". وشدد على انه "لا يمكن القفز من فوق القرارات الدولية، وبالتأكيد من فوق حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".
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