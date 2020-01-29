مخزومي: ما هو معروض في صفقة القرن إهانة للقوانين الدولية

جدد رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​ رفضه التفريط ب​حقوق الفلسطينيين​ بأرضهم، وخصوصا الخطة التي سميت "​صفقة القرن​" التي تمس بمصالح الفلسطينيين والعرب عموما.

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وإذ ذكر بأن اللبنانيين موحدون في رفض ​التوطين​، أكد أن الجميع مع عودة ​اللاجئين الفلسطينيين​ إلى أرضهم وبيوتهم، مجددا رفضه لأي حلٍ يسلب الفلسطينيين حقهم بأن تكون ​القدس​ عاصمتهم التاريخية، ويسلب العرب مسلمين ومسيحيين حقهم في مقدساتهم من ​المسجد الأقصى​ إلى ​كنيسة القيامة​. ودعا ​المجتمع الدولي​ مجددا إلى التمسك بالقرارات الدولية ذات الصلة ب​القضية الفلسطينية​ 242،338.

ورأى ان "ما هو معروض في "صفقة القرن" يشكل إهانة للقوانين الدولية ذات الصلة بحق ​الشعب الفلسطيني​ بأرضه وبيوته بدءا من القرار 194 الذي يؤكد ​حق العودة​ وحق ​تقرير​ المصير من جانب ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، وهذا ما اعترف به ​مجلس الأمن​ في القرارات (183/ 1963 و218/1965)". وشدد على انه "لا يمكن القفز من فوق القرارات الدولية، وبالتأكيد من فوق حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".