الملك سلمان في اتصال مع عباس: فلسطين قضيتنا وقضية العرب والمسلمين

شدد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في ​اتصال​ هاتفي مع الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ على أن "موقف ​السعودية​ لن يتغير من ​القضية الفلسطينية​. وذلك بعد كشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن بنود "​صفقة القرن​". إضغط للمزيد

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