العفو الدوليّة: خطة ترمب تتضمن مقترحات تخرق القانون الدولي

رأت منظمة العفو الدوليّة ان "خطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لـ"السلام في الشرق" تتضمن مقترحات تخرق القانون الدولي وتعزز انتزاع ​إسرائيل​ للحقوق الفلسطينية".

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