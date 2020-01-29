البرلمان الإيراني یستلم مشروع قانون خروج بلاده من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

أعلن ​مجلس الشورى​ الإسلامي في ​طهران​ عن "استلام مشروع قانون خروج ​إیران​ من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)". وأكد عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي أحمد أمير آبادي أن "مشروع قانون خروج إیران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) تم استلامه". كما أعلن عن "استلام مشروع قانون منع إنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة النووية ومكافحتها"، لافتاً الى أنه "نظرا لفتوى قائد ​الثورة الإسلامية​ السيد ​علي خامنئي​، بتحريم الأسلحة النووية، فإن المجلس استلم مشروع قانون منع إنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة النووية".

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