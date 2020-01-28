“أسود” “فوت صال” يستهلون حملة الدفاع عن لقبهم القاري بثلاثية في شباك ليبيا

تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، مساء اليوم الثلاثاء، على ليبيا بثلاثة أهداف دون رد، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا، التي انطلقت اليوم، بمدينة العيون وتستمر إلى غاية 7 فبراير القادم.

وافتتح “أسود الأطلس” حصة التسجيل بعد مرور 6 دقائق على ضربة بداية المباراة التي احتضنتها قاعة الحزام، وأدارها الحكم المصري محمد يوسف، عن طريق اللاعب سعد كنية، قبل أن يضيف زميله أنس العيان ثاني الأهداف في الدقيقة 12، منهيا الفصل الأول بتقدم المنتخب الوطني بثنائية نظيفة.

وتمكنت العناصر الوطنية خلال الـ20 دقيقة الثانية من عمر اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 12 من توقيع ثالث الأهداف بواسطة اللاعب محمد جواد، قبل أن تُنهي الصافرة المصرية المباراة، بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومكن هذا الفوز، المنتخب الوطني من الانفراد بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن غينيا الإستوائية الذي قص شريط مباريات الكأس القارية، بالفوز على الموريشيس بأربعة أهداف لاثنين.

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ويواجه أبناء المدرب هشام الدكيك، في المباراة القادمة، منتخب غينيا الإستوائية الجمعة القادم، في لقاء ستحاول من خلاله العناصر الوطنية فض شراكة صدارة المجموعة.