المغرب يُنقذ 31 مهاجرًا من جنوب الصحراء في عرض البحر.. إسبانيا رصدت القارب يطلب النجدة

تدخلت القوات الدرك الملكي المغربية، اليوم الثلاثاء، لإنقاذ قارب مطاطي يضم 31 مهاجرًا من جنوب الصحراء، على بعد 11 كم من ساحل الصحراء المغربية.

وكشفت وكالة الأخبار “افي” الإسبانية، أنه عُلم لدى هيأة الإنقاذ البحري الإسباني أنّ القارب المطاطي يطلب المساعدة بعدمَا بدأ في الغرق.

وقال المصدر الإسباني إنه “لا يوجد أيّ دليل على وجود ضحايا اختفوا في رحلتهم من بين تلك المجموعة من المهاجرين”، مشيرًا إلى أنّ جميعهم ينحدرون من جنوب الصحراء، وكان بينهم تسع نساء وأربعة أطفال.

أوضح مندوب الحكومة في جزر الكناري، خوان سلفادور ليون، للصحافة أنّ هذه الحالات تُقلق خدمات الطوارئ إلى حد كبير، لأنّ “القارب كان على وشك الغرق”، و”إحداثياته لم تكن معروفة نهائيًا وطائرة الإنقاذ البحري هي من قامت بتحديد موقع القارب المطاطي بالقرب من ساحل الصحراء، بعد بحث تعاونت فيه السلطات الإسبانية والمغربية.