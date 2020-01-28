بحضور شخصيات ثقافية وسياسية.. طنجة تُودع الكاتبة اليهودية راشيل مويل -فيديو

*فيديو: يونس الميموني

شيع جثمان الكاتبة الطنجاوية اليهودية، راشيل مويل، عشية اليوم الثلاثاء، بطنجة، بحضور شحصيات وازنة، بعدما توفيت عن عمر يناهز 87 سنة.

وعثر على الكاتبة الراحلة، ميتة داخل منزلها وسط مدينة طنجة، طبقا لما كشفه مدير معهد سيرفانتيس ألبيرتو غوميز على حائطه الفايسبوكي، إذ وجدها مستلقية على الأرض، والروح فارقت جسدها.

وحضر للموكب الجنائزي للكاتبة الراحلة، القنصل الفرنسي بطنجة، وديبلوماسيون، وشعراء وأدباء من أصدقاء الراحلة.

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وولدت الكاتبة الراحلة سنة 1933، وعاشت حياتها في مدينة البوغاز، وقد فقدت والديها في سن صغيرة فتكفل بها عمها وخالتها رفقة اخوانها.

وتكلفت راشيل بإدارة مكتبة كولينز المعروفة، بعد إنشائها مباشرة سنة 1949، علما أن أخر إصداراتها كتاب بعنوان “ذاكرة طنجاوية”.