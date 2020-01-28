بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.. صدام مثير بين فيدرر وديوكوفيتش في المربع الذهبي

تأهل لاعب كرة المضرب السويسري روجر فيدرر إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لـ”الغراند سلام”، بعد تغلبه اليوم الثلاثاء، على الأمريكي تينس ساندغرين في دور الربع.

وحسم فيدرر المباراة بثلاث مجموعات لاثنين، تفاصيلها 6_3، و2_6، و2_6، ثم 7_6، و6_3، ليضمن اللاعب المخضرم تواجده في المربع الذهبي.

ويضرب صاحب الـ38 عاما، والمصنف ثالثا عبر العالم، موعدا في نصف النهائي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي حجز بطاقة عبوره إلى المربع الذهبي، عقب تغلبه اليوم الثلاثاء، على الكندي ميلوش راونيتش.

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وأنهى المصنف الثاني عالميا، المواجهة بثلاث مجموعات دون رد، بواقع 6_4، و6_3، ثم 7_6، في مباراة احتضنها ملعب “رود لافر”، بمدينة ميلبورن.

وتقام مباراة نصف النهائي بين فيدرر، وديوكوفيتش الخميس القادم، في حين سيتحدد طرفا اللقاء الثاني عن المربع الذهبي بعد إجراء مباراتي ربع النهائي غدا الأربعاء.

ويواجه المصنف الأول عالميا، الإسباني رافايل نادال، النمساوي دومينيك ثيم، بينما تُلعب المواجهة الثانية عن هذا الدور بين السويسري ستان فافرينكا، والألماني ألكسندر زفيريف.