قضية “حمزة مون بيبي”.. تأجيل محاكمة “الهاكر” بإبتدائية مراكش

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف “الهاكر” والذي يخص أحد المتابعين الرئيسيين في ملف “حمزة مون بيبي”، إلى غاية 11 فبراير، لإعداد الملف وذلك بناء على طلب دفاع المتهم.

ويواجه المشتبه فيه تهم تتعلق بجنح “المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، و”المشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه”، و”توزيع إدعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

وتتواصل الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الفرقة الوطنية للوصول لمشتبه بهم المرتبطين بالحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي” موضوع الشكاية المتعلقة بـ”تكوين عصابة إجرامية تنشط في مواقع وهمية بأسماء مستعارة في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي كالابتزاز والتهديد بنشر الصور الخاصة للأشخاص والسب والقذف والطعن في العرض والشرف وتلفيق الاتهامات من أجل الحصول على مبالغ مالية”.