برشلونة يستقر على هدفه لدعم الهجوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني استقر على هدفه الجديد لتعزيز خط الهجوم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكان النادي الكاتالوني، قد أوقف مفاوضات ضم رودريغو مورينو، مهاجم فالنسيا، بعد رفض شروط الخفافيش لإبرام الصفقة.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هدف برشلونة الجديد هو الصربي دوسان تاديتش، مهاجم أياكس أمستردام.
وأشارت إلى أن برشلونة تواصل بالفعل مع ممثلي تاديتش من قبل، وأخبرهم برغبة النادي في ضم اللاعب حال فشل صفقة رودريغو.
وأوضحت أن العلاقات الجيدة بين برشلونة وأياكس، بالإضافة إلى خروج الأخير من دوري أبطال أوروبا قد يعجلان من حسم الصفقة.
وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن وكلاء تاديتش قد يسافرون، غدًا الأربعاء، إلى برشلونة.
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