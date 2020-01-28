إنذار من تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الكاريبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7,7 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم، الثلاثاء، منطقة الكاريبي شمال غرب جامايكا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما أثار مخاوف من تشكل تسونامي في المنطقة.

وقال المرصد الأميركي إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في الساعة 21:10 على بعد 125 كيلومترا شمال غربي لوسيا، في جامايكا.

وقالت صحيفة "جامايكا أوبزرفر" في كينغستون إن الزلزال استمر عدة ثوان وشعر به السكان في أنحاء كثيرة من الجزيرة.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ في هاواي إنه يمكن وفق تقديرات أولية "أن تتشكل أمواج تسونامي خطرة تضرب السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال".