شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يستفز العرب بخريطة لـ«فلسطين المستقبلية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خريطة تمثّل رؤيته الخاصة لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلنيين.

وأظهرت الخريطة التي كُتب عليها “دولة فلسطين المستقبلية” تخصيص عاصمة للفلسطينيين في أجزاء من القدس الشرقية.

وكتب على الخريطة، أن جميع المسلمين “الذين يأتون بشكل سلمي” مرحب بهم لزيارة المسجد الأقصى.

وحددت الخريطة طرق وصول إسرائيلية إلى داخل “فلسطين المستقبلية”، والتي تصل إلى جميع المناطق الفلسطينية.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، عن ملامح خطته للسلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة باسم “صفقة القرن”.

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وتظاهر أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني في غزة ضد الخطة التي قوبلت بالرفض من الجانب الفلسطيني. في حين يُخطط لمزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة.

كما انطلقت عدة مسيرات صغيرة شارك فيها المئات في مدن ومخيمات في قطاع غزة وكذلك في مدن في الضفة الغربية المحتلة.

ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي إلى مقاطعة خطة إدارة ترامب التي يعتبرونها منحازة للدولة العبرية ولم تعد تمثل وسيطاً محايداً في النزاع.