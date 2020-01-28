شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من تسونامي.. زلزال عنيف يضرب منطقة الكاريبي والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت شدته 7,7 درجات على مقياس ريختر منطقة الكاريبي شمال غرب جامايكا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مما أثار مخاوف من تشكل تسونامي في المنطقة.

وقال المرصد الأمريكي "إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات على بعد 125 كم شمال غربي لوسيا في جامايكا".

وأوضح مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ بهاواي إنه يمكن وفق تقديرات أولية "أن تتشكل أمواج تسونامي خطرة تضرب السواحل الواقعة على بعد 300 كم من مركز الزلزال".