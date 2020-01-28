شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يعين قائدًا عامًا للجيش والان نبدء بالتفاصيل

عيّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم، اللواء سعيد شنقريحة، قائدًا عامًا لقوات الجيش الجزائري خلفًا للفريق أحمد قايد صالح الذي توفي في 23 ديسمبر الماضي، إثر أزمة قلبية.

وكان الرئيس تبون قد كلف اللواء شنقريحة بقيادة الأركان الجزائرية بالوكالة، بعد الوفاة المفاجئة لرئيس الأركان السابق.

ويشغل اللواء شنقريحة منذ سبتمبر الماضي، منصب قائد القوات البرية، التي تمثل 70 بالمائة من قوام مجموع قوات الجيش الجزائري.