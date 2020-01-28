شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني: واثقون من القضاء على «كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف شي، خلال لقائه، الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس "أن سلامة الشعب وصحتهم تأتي دائما في المقام الأول، ونتيجة لهذا يعد منع تفشي فيروس كورونا الجديد ومكافحته في البلاد هو العمل الأكثر أهمية الآن".
وأعرب عن ترحيبه بمشاركة منظمة الصحة العالمية في منع الوباء ومكافحته ، مشددا على أن الصين مستعدة للعمل مع المنظمة والمجتمع الدولي لحماية أمن الصحة العامة إقليميا وعالميا.
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