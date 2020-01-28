سوريا: الأسد يبحث أوضاع حلب وإدلب مع مبعوث بوتين

واشنطن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

دمشق ـ واشنطن ـ وكالات:

بحث الرئيس السوري بشار الأسد الأوضاع في حلب وادلب مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين.

وخلال استقبال الأسد للضيفين الروسيين بدمشق تناول اللقاء الأوضاع في حلب وإدلب في ظل الاعتداءات الإرهابية اليومية على المناطق الآمنة وما تسفر عنه من سقوط ضحايا بين المدنيين حيث كان هناك اتفاق على أهمية العمليات التي يقوم بها الجيش السوري بدعم روسي لوضع حد لهذه الاعتداءات في تلك المناطق وحماية المدنيين من التنظيمات الإرهابية وجرائمها.

كما تطرق اللقاء إلى العملية السياسية حيث تم التأكيد على دعم الجانبين لعمل لجنة مناقشة الدستور بعيداً عن أي تدخل خارجي أو تسييس تمارسه بعض الأطراف يمكن أن يتسبب بتعطيل عملها أو وضع المعوقات أمام استمرار اجتماعاتها.

وفي واشنطن قال وزير الخارجية الأميركي ، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في شمال غربي سوريا.

وأضاف بومبيو في بيان أن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وأنها “مستعدة لاتخاذ أقوى إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد نظام الأسد وأي دولة تساعده”. على حد قوله.

وتابع: “تدين الولايات المتحدة هذه الهجمات غير المبررة ضد سكان شمال غرب سورية .. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة المجال لوصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بشكل كامل لتخفيف معاناة مئات الآلاف الذين فروا من القصف المستمر”.