قطر : حكومة جديدة دون تغيير في الدفاع والشؤون الخارجية والطاقة والمالية

الدوحة ـ وكالات : أدى وزراء الحكومة القطرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الأمير الشيخ تميم بن حمد حيث احتفظ وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والطاقة والمالية بمناصبهم.

وكانت وكالة الأنباء القطرية (قنا) ذكرت في وقت سابق أن الأمير قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وأصدر أمرا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له.

وتولى عبد الله بن ناصر المنصب في يونيو من عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد الأمير تميم.

أما خالد بن خليفة فكان عُين في نوفمبر من عام 2014 رئيسا للديوان الأميري.

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