صفقة القرن وخسائر قطر.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: ترامب يعلن "صفقة القرن".. دولتان والقدس لإسرائيل، وعباس وهنية: خندق مشترك ضد "صفقة القرن"، ومبعوث فلسطيني: خطة ترامب للسلام "سيرك سياسي"، ومليشيات السراج تخرق هدنة ليبيا بقصف "الهضبة"، و "صفقة القرن" تفشل في إنقاذ نتنياهو من المحاكمة، وانطلاق مظاهرات في قطاع غزة بالتزامن مع إعلان "صفقة القرن".

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كما تتابعون أيضا: مرتزقة أردوغان.. لصوص منازل وسارقو أموال الليبيين، وأبوالغيط: موقف فلسطين من "صفقة القرن" يحسم القرار العربي، وترامب ينفي ما جاء في كتاب بولتون حول تجميد مساعدات لأوكرانيا، واصطفاف فلسطيني في مواجهة صفقة القرن، وروسيا تدرس خطة ترامب للسلام وتنتظر موقف العرب، والغارات الأمريكية على أفغانستان.. 7 آلاف و423 قذيفة خلال 2019، وخبير: شعبية أردوغان تهاوت لأدنى مستوى، واتساع نطاق محاكمة شقيق أمير قطر بأمريكا.

وفي الاقتصاد تطالعون: 81.7 مليار ريال بدل غلاء المعيشة للسعوديين في 2019، وألمانيا ترفع توقعاتها للنمو في 2020، و24 مليار دولار استثمارات فرنسا بالسعودية.. وملتقى الأعمال يبحث تعزيزها، ومصادر بـ"أوبك": كورونا قد يدفع المنظمة لتمديد اتفاق النفط حتى يونيو، ومفاجأة لـ"هواوي".. دولة آسيوية تتودد لأمريكا بخدمات الجيل الخامس، وأسهم أوروبا تتعافى بعد خسائر بفعل كورونا، ونتائج سلبية للشركات تكبد بورصة قطر خسائر ضخمة.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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