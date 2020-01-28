مقتل 39 شخصا في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو

عناصر من الشرطة في بوركينا فاسو - أرشيفية

قالت الحكومة في بوركينا فاسو، الثلاثاء، إن 39 شخصا قتلوا السبت الماضي في هجوم إرهابي على قرية يإقليم سوم شمالي البلاد.



وبحسب وكالة رويترز، جاء الهجوم بعد أقل من أسبوع من مقتل 36 مدنيا على يد مسلحين في إطار موجة من العنف في الدولة الواقعة غرب أفريقيا والتي حصدت أرواح مئات الأشخاص وأجبرت قرابة مليون على الفرار من منازلهم.



وتشهد بوركينا فاسو منذ نحو 5 أعوام أعمال عنف تنسب إلى مجموعة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

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ومنذ بداية 2015، أسفرت الهجمات الإرهابية خصوصا في شمالي البلاد وشرقها عن نحو 635 قتيلا.

وفي السياق نفسه، تعرض معسكر للجيش بالنيجر قرب الحدود مع مالي، منتصف الشهر الماضي، لهجوم شنه "مئات" الإرهابيين، وأسفر عن مقتل 71 عسكرياً وفقدان آخرين.

وهذه الحصيلة هي الأفدح في صفوف الجيش النيجري، منذ بدء الهجمات الإرهابية في البلاد عام 2015.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، يمنع على المنظمات الإنسانية التوجه إلى بعض المناطق في النيجر دون مواكبة عسكرية.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.