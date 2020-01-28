الملك سلمان للرئيس الفلسطينى: قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365

تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



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وشدد خادم الحرمين الشريفين -بحسب وكالة وفا- للرئيس عباس، على أن موقف المملكة لن يتغير من القضية الفلسطينية حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الملك سلمان: "قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم"، ودعا الى وجوب تحقيق السلام الشامل والعادل على اعتبار أن السلام خيار استراتيجي، بما يؤدى إلى حل نهائى يحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى".

بدوره، شكر الرئيس الفلسطينى، خادم الحرمين على مواقف المملكة الثابتة لتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية