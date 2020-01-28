شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ قليل ..انفجار كبير يهز العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع منذ قليل، أن انفجار كبير هز الأحياء الشمالية للعاصمة صنعاء ’وأكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فى وقت سابق، أنه من مصلحة الجميع وقف المد الإيراني في المنطقة باعتباره يشكل تهديد للمنطقة والعالم وهذا ما حذرنا منه مراراً وتكراراً من خلال سعي ايران للسيطرة والتحكم بالملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمني اليوم، مع قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال كينيث ماكينزي وبحضور السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر كينزل، والذي تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث فرص تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تم التطرق إلى التدخلات الإيرانية ، ودعمها للميليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيّرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها الميليشيات الحوثية.. وما تمثله من تهديدات لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستخدام تلك الأسلحة لتهديد خطوط الملاحة الدولية . وأشار الرئيس اليمني الى التعاون الاستراتيجي بين البلدين في اطار مكافحة الإرهاب والتوسع الإيراني وادواتها في المنطقة حيث صعدت المليشيات الحوثية بتوجيهات إيرانية كردة فعل لمقتل قاسم سليماني باستهدافها مسجداً في مارب خلف نحو 115شهيداً من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية.

