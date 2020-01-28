الأدلة الكاملة على تورط قطر في محاولة الانقلاب بالسودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نكست قطر بكل عهودها فيما إدعت دعمها لثورات الشعوب العربية، وإنحازت للرئيس السوداني المخلوع "عمر البشير" الذي سفك دماء شعبه، ورغم سقوط نظام البشير، ظلت قطر وأذرعها الإعلامية في دعم الإسلاميين الذين يحاولون منذ خلع البشير لإعادة نظام الإخوان.



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