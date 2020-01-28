روسيا تهاجم ترامب بعد صفقة القرن: واشنطن ليست من يتخذ قرار التسوية بين الفلسطينيين والإسرائليين





أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن اقتراحات الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط هي واحدة من المبادرات، وليست واشنطن من يتخذ قرار التسوية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، إعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت الخارجية الروسية، أنه يجب أولا على الإسرائليين والفلسطينيين أن يبدوا رأيهم، وأن موسكو ليست طرفا في النزاع، متابعة: "سوف ندرس المقترحات، لكننا لا نتخذ أي قرارات، الأطراف المتورطة في النزاع هي من تتخذ القرارات، وهم الفلسطينيون والإسرائيليون، بينما الأمريكان لا يتخذون قرارًا".

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام، أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".

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وقال ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء تضمنت تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن": إن خطته المقترحة للسلام "مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".

وأضاف ترامب: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب".

وأردفت الوزارة "لقد طرحوا المبادرة والجميع سيدرسها، لكن أولاً وقبل كل شيء، أطراف النزاع تتخذ القرار".

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين بشكل فوري ومباشر، إذا أعرب الفلسطينيون عن استعدادهم لخوض المسار وعقد السلام مع الدولة اليهودية وإذا اتفقوا على الالتزام بكل الشروط.