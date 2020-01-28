الخارجية الألمانية: المقترح الأميركي للسلام يثير أسئلة

أعتبر وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، أن "خطة ​السلام​ الأميركية للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية تثير أسئلة، وبرلين تنوي مناقشتها مع الشركاء في ​الاتحاد الأوروبي​، لاسيما بما يتعلق بالمعايير والمواقف القانونية المعترف بها دولياً".

هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ في وقت سابق، ورئيس ​حكومة​ تسيير الأعمال الإسرائيلية، ​بنيامين نتانياهو​، بنود وتفاصيل "خطة السلام" الأميركية في ​الشرق الأوسط​ المعروفة إعلاميا باسم "​صفقة القرن​"، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، وسفراء عمان و​الإمارات​ والبحرين.