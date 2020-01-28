أعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن "خطة السلام الأميركية للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية تثير أسئلة، وبرلين تنوي مناقشتها مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، لاسيما بما يتعلق بالمعايير والمواقف القانونية المعترف بها دولياً".
هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، بنود وتفاصيل "خطة السلام" الأميركية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الألمانية: المقترح الأميركي للسلام يثير أسئلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.