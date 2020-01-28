رأى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ ان "حل الدولتين مبني على القرارات الأممية". وأكد التزام غوتيريس بمساعدة إسرائيل والفلسطينيين على التوصل إلى سلام قائم على قرارات المنظمة الدولية والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية ورؤية الدولتين بناء على حدود ما قبل 1967.

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كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم غوتيريس:ملتزمون بدعم خطة سلام على أساس القرارات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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